Мариупольцы не получают обещанного одесского поезда

Поезд «Мариуполь-Одесса» руководство «Укрзализныци» обещает пустить только после продления ремонта на участке Камыш-Заря - Волноваха.
Об этом сообщила народный депутат Наталия Веселова, обнародовав ответ председателя правления «Укрзализныци» на свой запрос относительно железнодорожного сообщения между Одессой и Мариуполем, сообщает До ТеБе
"Вопрос о назначении курсирования нового дополнительного поезда сообщением Мариуполь-Одесса будет обработан после окончания ремонтных работ на участке Камыш-Заря - Волноваха (после 20.06.2017)", - говорится в ответе.
Напомним, ранее "Укрзализныця" обещала запустить поезд "Мариуполь-Одесса" во втором квартале 2017 года.