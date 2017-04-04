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Мариупольцы не получают обещанного одесского поезда

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Экономика / Инфраструктура
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Мариупольцы не получают обещанного одесского поезда

Поезд «Мариуполь-Одесса» руководство «Укрзализныци» обещает пустить только после продления ремонта на участке Камыш-Заря - Волноваха.

Об этом сообщила народный депутат Наталия Веселова, обнародовав ответ председателя правления «Укрзализныци» на свой запрос относительно железнодорожного сообщения между Одессой и Мариуполем, сообщает До ТеБе

"Вопрос о назначении курсирования нового дополнительного поезда сообщением Мариуполь-Одесса будет обработан после окончания ремонтных работ на участке Камыш-Заря - Волноваха (после 20.06.2017)", - говорится в ответе.

Напомним, ранее "Укрзализныця" обещала запустить поезд "Мариуполь-Одесса" во втором квартале 2017 года.


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