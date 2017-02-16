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Мостовой переход на автодороге Благодатное - Соледар восстановят до конца мая

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Экономика / Инфраструктура
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Мостовой переход на автодороге Благодатное - Соледар восстановят до конца мая

С наступлением благоприятных погодных условий и при должном финансировании мост через реку Бахмутка, вблизи с. Благодатное, планируется отремонтировать до конца мая текущего года.

Напомним, искусственное сооружение (переходный объект с 2016 года) расположено в Бахмутском районе Донецкой области, на автодороге общего пользования местного значения С050319 от / Т-05-13 / - Благодатное - Соледар - Владимировка подъезд к Новопетровки, км 0 +532.

С 10 ноября 2016 года движение аварийным мостом, возведенным в далеком 1946 году, закрыто для всех видов транспорта. Объезд транспортных средств осуществляется через населенные пункты: Соледар и железнодорожную станцию Соль.

В прошлом году, до наступления низких температур воздуха, мостовиками выполнено:

- демонтаж существующего металлического и перильного ограждения;
- разработку устаревшей дорожного покрытия проезжей части;
- демонтаж металлического настила тротуаров;
- демонтаж мостового полотна, построенного из металлических и деревянных перекладин;
- работы по устройству металлической опалубки для дальнейшего устройства монолитной железобетонной накладной плиты;
- работы по устройству арматурных каркасов для укрепления и дальнейшего бетонирования «рубашек» опор и тому подобное.
Мостовой переход на автодороге Благодатное - Соледар восстановят до конца мая

Добавим, что мост имеет три пролетных строения и четыре опоры. Имеющиеся габариты моста: длина - 44,18 м, ширина проезжей части - 7,5 м, ширина тротуара (с обеих сторон проезжей части) - 0,75 м. Подмостовой габарит над рекой (от зеркала воды до низа пролетного строения) - 4 5 м. Грузоподъемность: Н-10, НГ-60 (после капремонта Н-30, НК-80).

По результатам открытых конкурсных торгов капитальный ремонт сооружения выполняет ООО «ВП МОСТ-1». Источники финансирования: кредитные средства, привлеченные в предыдущие годы под государственные гарантии, и областной бюджет. Ориентировочная стоимость капремонта - 7 млн грн.


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