Мостовой переход на автодороге Благодатное - Соледар восстановят до конца мая

В Амвросиевском районе взорван мост на автодороге общего пользования (фото)

С 5 сентября будет закрыто движение возле села Селезневка

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