На Чонгаре построили вышку для вещания на Крым

В Чонгаре завершено строительство вышки для теле- и радиовещания на территорию аннексированного Крыма. Об этом сообщил член Нацсовета по вопросам телерадиовещания Сергей Костинский на своей странице в Facebook в среду, 25 января.
"Башня на Чонгаре построена. В ближайшее время начнется вещание на Крым... Сейчас проходит монтаж оборудования", – написал он.
Высота построенной вышки составляет 150 метров, ее строительство заняло около двух месяцев. Около девяти месяцев заняли работы по просчету и международной координации радиочастот, отвода земельного участка, проведения конкурса на радиочастоты.
По информации Костинского, с февраля в Крыму смогут ловить сигнал украинских радиостанций "Украинское радио", Meydan, Радио Крым.Реалии и Херсон FM. "Следующий этап – организация цифрового телевидения", – добавил представитель Нацсовета.