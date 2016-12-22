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Жителям зоны АТО, государство не будет восстанавливать разрушенное жилье

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Экономика / Инфраструктура
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Жителям зоны АТО, государство не будет восстанавливать разрушенное жилье

Стало известно, что гражданам чьи дома были повреждены в результате обстрела в зоне проведение так называемой антитеррористической операции, возмещать убытки не будут. Попросту говоря, разрушенные жилые дома отстраивать за счет государства не будут.

Верховная Рада провалила проект закона № 4301 и № 4301-1 «О возмещении убытков за разрушенное (уничтоженное) или поврежденное частное жилье лицам, частное жилье или частные домохозяйства которых были повреждены (разрушены) во время проведения антитеррористической операции».

Предложения о направлении законопроектов на повторное первое чтение и принятие в целом не набрали необходимого для принятия количества голосов. Также Рада отказалась вернуть законопроекты автору на доработку.

Как заявил спикер парламента Андрей Парубий - «Законопроекты объявляю отклоненными».


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