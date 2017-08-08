Константиновский парк реконструируют за 45 млн.

В Константиновке хотят сделать капитальную реконструкцию местного парка. На это планируется привлечь 45 млн. гривен из экологического фонда.
Проект уже разработан. Деньги планируют привлечь благодаря областному департаменту экологии. Ранее для города из областного экофонда уже выделили 2 миллиона на озеленение трех скверов.
"Сейчас разработан проект, потом нужно будет пройти государственную экспертизу, подтвердить стоимость, а потом уже претендовать на средства", - рассказал Виктор Василенко - заместитель Константиновского городского головы.
Ремонтные работы начнут не раньше следующего года.
До ТеБе