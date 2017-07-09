Новые правила вывода средств: подробности
На этой неделе начали действовать новые правила Национального банка Украины для вывода за границу средств по упрощённой системе.
Напомним, максимальная сумма вывода — до $50 тыс. в год. Теперь не нужно получать в НБУ индивидуальную лицензию, предоставляя целый ворох документов, — можно оперативно получить новый вид разрешения в удалённом режиме. Электронная индивидуальная валютная лицензия позволяет рядовым гражданам выводить за рубеж деньги для трёх целей: инвестиций за границу, размещения средств на собственных счетах за пределами Украины, выполнения обязательств перед нерезидентами по договорам страхования жизни.
Для получения новой лицензии достаточно обратиться в украинский банк, в котором у вас открыт счёт, и подтвердить легальное происхождение денег на нём: скажем, принести справку о соответствующей зарплате, купчую на квартиру или копию наследства; затем документально подтвердить целевое использование средств за границей, — например, предоставить контракт на покупку дома за рубежом или документ от европейского банка, готового принять вашу инвестицию с украинского счёта.
В то же время банкиры подтвердили: описанный механизм носит пока теоретический характер, клиенты ещё не успели проверить его на практике. А банки готовят прейскуранты на консалтинг и техническую помощь (к примеру, в «Правэкс-банке» сопроводительное обслуживание стоит 5 тыс. грн). Именно на банки возложена ответственность за проверку поданных человеком документов.