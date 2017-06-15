Роуминг в страны ЕС отменяется

С 15 июня на территории Евросоюза будет отменена плата за роуминг. Путешественники смогут звонить и писать СМС в Европе по такой же цене, которую они платят дома.
Об этом заявили президент Европарламента Антонио Таяни, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Мальты Джозеф Мускат от имени Мальты, председательствующей в Совете ЕС.
«Отныне граждане, путешествующие по странам Евросоюза, будут иметь право звонить, писать смс и связываться через свои мобильные устройства по такой же цене, которую они платят дома. Более 10 лет наши институты упорно трудились, чтобы исправить эту рыночную ошибку», — сказано в сообщении.