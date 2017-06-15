Роуминг в страны ЕС отменяется

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Сотрудничество Украины и Евросоюза будет важным фактором для стабилизации ситуации в Европе

Председатель Еврокомиссии: в ближайшие пять лет в состав ЕС вряд ли войдут новые государства

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