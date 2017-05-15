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На Донетчине 63 миллионера задекларировали прошлогодние доходы

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Экономика / Финансы
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На Донетчине 63 миллионера задекларировали прошлогодние доходы

Третьего мая 2017 года закончилась кампания декларирования доходов граждан, полученных ими в 2016 году. По итогам декларационной кампании к фискальным органам гражданами Донецкой области предоставлено 18792 декларации об имущественном состоянии и доходах за 2016 год. Общая сумма задекларированных доходов составила свыше 1 млрд гривен. В бюджет по результатам декларирования поступит 40,6 млн грн налога на доходы физических лиц и 5,9 млн грн военного сбора. Это соответственно на 52% и на 28% больше показателей прошлого года.

Относительно структуры задекларированных доходов – то наибольшее количество деклараций подано гражданами, которые задекларировали доход от продажи сельскохозяйственной продукции, а именно – 7233 декларации. Сумма задекларированных ими доходов составила 23,2 млн гривен.

Второе место в структуре задекларированных доходов – это доход от получения наследства. В этом году 2473 жителя региона задекларировали свыше 227 млн грн указанного дохода.

Кроме того, 76 граждан Донецкой области задекларировали почти 10 млн грн полученного в 2016 году дохода из источников за пределами Украины.

В прошлом году 63 жителя Донецкой области задекларировали доходы свыше миллиона гривен. Общая сумма их прошлогоднего задекларированного дохода составила свыше 568 млн гривен.

На получение налоговой скидки уже подали документы 1008 граждан Донетчины, сумма налога на возвращение из бюджета составляет более, чем 1,3 млн гривен.

Напоминаем, что реализовать свое право на получение налоговой скидки граждане могут на протяжении всего текущего года.


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