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Опрос: 45% переселенцев зарабатывают только на еду

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Экономика / Финансы
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Опрос: 45% переселенцев зарабатывают только на еду

Данные исследования о переселенцах обнародовала Международная организация миграции (МОМ). Их приводит РИА Новости-Украина.

Согласно данным исследования, 23% опрошенных домохозяйств переселенцев существенно сокращают расходы на еду, 29% — имеют достаточно средств на еду и основные нужды, и только 1% — достаточно средств на еду, нужды и имеют сбережения.

26% опрошенных имеют месячный доход в рамках 3-5 тыс. грн, по 21% — 1,5-3 тыс. грн и 5-7 тыс. грн, 8% — 7-11 тыс. грн, 5% — 11 и более тыс. грн, 4% — менее 1,5 тыс. грн, а 15% затруднились ответить.

В целом, средний доход одного переселенца в месяц составляет 1 991 грн, что на 40% больше по сравнению с 1 420 грн в марте-июне 2016 года.

41,5% переселенцев имеют работу, 27,5% — безработные. 30,9% — пенсионеры, получатели пенсии по инвалидности или находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.

Исследование проводилось в марте 2017 года, методом личного интервью было опрошено 1 025 внутренне перемещенных лиц в 24 областях и Киеве.

Корреспондент


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