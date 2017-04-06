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ЕС дал денег Украине не просто так

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Экономика / Финансы
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ЕС дал денег Украине не просто так

Евросоюз выделил правительству Украины 600 млн евро под финансирование своих же собственных проектов. Об этом сообщил глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире телеканала NewsOne.

"600 млн – это не деньги, которые зашли в Украину, а деньги, которые мы заплатим европейским консультантам за то, что они будут нам рассказывать, как делать реформы", – пояснил он.

А.Охрименко также отметил, что получение властями Украины очередного кредита от Международного валютного фонда никак не улучшит жизнь простых украинцев. "За счет новых денег от Фонда украинское правительство будет покрывать старые долги", – подчеркнул эксперт.

Напомним, МВФ согласился выделить властям Украины очередной кредит в 1 млрд долл. Взамен власти обязались распродать госпредприятия, повысить возраст выхода на пенсию путем введения так называемого "эффективного страхового стажа".

Кроме того, в обмен на 1 млрд долл. нынешние власти Украины согласились снять запрет на распродажу сельскохозяйственных земель, ввести новый платеж – абонентскую плату за газ и т.д.

МинПром


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