Европа выделила Украине новый кредит

Евросоюз выделил Украины второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро.
Об этом в Twitter сообщил президент Петр Порошенко.
"Сегодня ЕС выделил второй транш в 600 млн евро, как часть макрофинансовой помощи для стабилизации и реформирования экономики", - написал он.
Накануне МВФ одобрил Украине кредит в один миллиард долларов. Это четвертый транш Фонда.
Следующий транш в размере 1,9 миллиардов долларов Украина рассчитывает получить в мае этого года. Но для этого нужно выполнить шесть важных условий МВФ.