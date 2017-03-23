В Краматорске вырастут тарифы по квартплате

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Кабмин включил расходы на паркоматы в тариф за пользование парковками

Как вырастут тарифы к 2018 году?

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