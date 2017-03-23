В Краматорске вырастут тарифы по квартплате

В Краматорске местные власти намерены повысить тарифы на содержание жилищного фонда и придомовых территорий. Соответствующий проект решения появился на официальном сайте Краматорского городского совета – «О корректировке тарифов на услуги по содержанию жилых домов, сооружений и придомовых территорий жилого фонда территориальной громады г. Краматорска».
Данное решение, уточняется в документе, назрело в связи с изменением размера минимальной заработной платы и установлением минимальных обязательных гарантий в оплате труда в сфере жилищно-коммунального хозяйства, изменением размера налогов, единого взноса на общегосударственное социальное страхование и тарифов на электроэнергию.
Так, согласно проекту, с 01.05.2017 года предлагается ввести коэффициенты изменения расходов, связанных с предоставления услуг. Размер коэффициента указан в приложении к проекту решения. Он индивидуален для каждой составляющей, входящей в перечень услуг по содержанию домов и придомовых территорий жилого фонда.
«В дальнейшем по заявке исполнителей услуги по содержанию жилых домов и сооружений, а также придомовых территорий проводить корректировку тарифов на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий жилого фонда территориальной громады Краматорска в случае, если в течение срока действия тарифов меняются ставки налогов и сборов (обязательных платежей), уровень заработной платы у исполнителя в соответствии с законодательством, Генеральной и отраслевых соглашений, цены (тарифы) на топливно-энергетические и материальные ресурсы», – говорится в документе.
«Корректировке подлежат только составляющие затрат, по которым произошли ценовые изменения в сторону увеличения (уменьшения), что будет способствовать обеспечению экономической обоснованности и прозрачности внедрения механизма корректировки тарифов на услуги», –отмечается в проекте решения.
Тем временем, закон Украины «О объединениях совладельцев многоквартирных домов» обязывает до 1 июля текущего года передать все многоквартирные дома на обслуживание управляющей компании, либо создать ОСМД.
В этой связи Краматорский исполком принял решение о перечне объектов, которые будут выставлены на конкурс среди управляющих компаний, поскольку их жильцы до сих пор не создали ОСМД и не определи этого управляющего самостоятельно. Всего в перечне 850 домов, предварительно все дома решили выставить одним лотом.
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