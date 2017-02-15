Подразделения аудита Донетчины обеспечили дополнительные поступления в бюджет свыше 4 млн гривен

Одним из приоритетных направлений работы подразделений аудита остается отработка предприятий исключительно рискоориентированной категории, то есть направленные на тех плательщиков, которые имеют налоговые риски в своей деятельности или осознанно используют схемы минимизации налогов, тем самым уменьшая поступление в бюджет.
В январе 2017 года специалисты подразделений налогового аудита фискальной службы Донецкой области провели 17 документальных проверок. По выявленным в ходе проверочных мероприятий нарушениям законодательства в бюджет доначислено свыше 4,1 миллиона гривен.