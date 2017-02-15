Подразделения аудита Донетчины обеспечили дополнительные поступления в бюджет свыше 4 млн гривен

По результатам контрольно-проверочной работы ГФС Донетчины доначислено почти 35 млн. гривен

По результатам проверок проведения наличных расчетов в бюджет Донецкой области поступило почти 710 тыс. гривен

Подразделения аудита Донетчины дополнительно обеспечили поступление в бюджет более 36 млн. гривен

В Донецкой области легализовали заработные платы, в бюджет поступило свыше 26 млн гривен

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