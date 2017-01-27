Гривна крепчает

Национальный банк Украины на 30 января 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 27,19 гривен за доллар, говорится на сайте НБУ.
Официальные курсы валют на 30.01.2017
2719,2242 гривны за 100 долларов (-2,0836);
2904,4034 гривны за 100 евро (-7,3959);
4,5080 гривны за 10 рублей (-0,0552).
В свою очередь торги на межбанковском валютном рынке 27 января закрылись снижением курса доллара в покупке и в продаже на 1 коп. - до 27,16-27,19 грн.
Евровалюта подешевела в покупке и продаже на 4 коп. - до 29,01-29,04 грн.
Курс российского рубля незначительно вырос и составляет 0,453-0,453 грн.