Повышение минималки увеличит инфляцию на 1% - НБУ

При повышении минимальной заработной платы инфляция увеличится на 1%. В то же время ВВП Украины повысится на 0,5%. Об этом заявил замглавы Нацбанка Олег Чурий в интервью ЛІГА.net.
"Повышение минималки имеет двоякий эффект. С одной стороны, оно позитивно повлияет на рост ВВП, по нашим оценкам, на 0,5%, с другой - увеличит инфляцию на 1%. Это один из факторов, который отразится на нашей монетарной политике", – заявил Чурий.
По словам Чурия, на этой неделе Нацбанк представит инфляционный отчет с обновленным прогнозом по инфляции.
"Но даже с повышением минималки мы попадаем в нашу цель 8% плюс-минус 2%, – заключил замглавы НБУ.