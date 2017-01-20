Жители Донецкой области передали украинской армии почти 450 миллионов гривен

Именно такую сумму военного сбора перечислили налогоплательщики Донецкой области в 2016 году в поддержку обороноспособности украинской армии. Поступления января-декабря 2016 года на 10 млн грн превышают показатели соответствующего периода 2015 года.
Основными факторами позитивной динамики уплаты военного сбора являются рост минимальной заработной платы, результаты мероприятий направленных на противодействие выплаты заработных плат в "конвертах" и легализацию наемных работников. Кроме того, весомое место в поступлениях военного сбора занимает добросовестное отношение плательщиков области к своему конституционному долгу по уплате налогов.
В разрезе органов фискальной службы Донецкой области, в 2016 году наибольшие суммы военного сбора собранно Мариупольской ОГНИ - 129,7 млн грн, Славянской ОГНИ - 70,2 млн грн, и Красноармейской ОГНИ - 66,1 млн гривен.
Напоминаем, что военным сбором налогооблогаются доходы в форме заработной платы, других поощрительных и компенсационных выплат или других выплат и вознаграждений, которые выплачиваются плательщику в связи с трудовыми отношениями. Кроме того, военный сбор взымается из выигрыша в государственную и негосударственную денежную лотерею, выигрыша игрока, полученного от организатора азартной игры, доходов, которые плательщик получил согласно гражданско-правовым договорам (договоры подряда) за выполнения работ (предоставление услуг), сумма которых отображается в акте принятия-передачи произведенных работ (оказанных услуг) и ряда других, которые подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц.