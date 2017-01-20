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Плательщики Донецкой области перечислели в госбюджет почти 300 млн.грн. военного сбора

В поддержку армии в Донецкой области мобилизовано свыше 346 млн. гривен

Более 400 млн. гривен, плательщики Донетчины направили на поддержку украинской армии

Жители Донецкой области передали украинской армии почти 450 миллионов гривен

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