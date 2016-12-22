Более 400 млн. гривен, плательщики Донетчины направили на поддержку украинской армии

За период январь-ноябрь 2016 года жители Донецкой области мобилизировали свыше 406 млн грн военного сбора, что почти на 20 млн грн больше чем за одиннадцать месяцев прошлого года. Только в ноябре поступление военного сбора превысили границу в 30 млн гривен.
Рост поступлений военного сбора в Донецкой области прежде всего свидетельствует о добросовестном отношении налогоплательщиков к своему конституционному долгу, а также о весомом результате полученном от мероприятий фискальной службы направленных на детенизацию доходов, в частности, в направлении легализации заработной платы.
Напоминаем, что военным сбором налогооблогаются доходы в форме заработной платы, других поощрительных и компенсационных выплат или других выплат и вознаграждений, которые выплачиваются плательщику в связи с трудовыми отношениями. Кроме того, военный сбор удерживается из выигрыша в государственную и негосударственную денежную лотерею, выигрыша игрока, полученного от организатора азартной игры, доходов, которые плательщик получил согласно гражданско-правовым договорам (договоры подряда) за выполнения работ (предоставление услуг), сумма которых отображается в акте принятия-передачи произведенных работ (оказанных услуг) и ряда других, которые подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц.