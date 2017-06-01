Kernel — синоним украинского агропрома

В марте компания Kernel получила разрешение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на приобретение активов 10 крупных производителей, ранее находившихся под крылом другого гиганта мировой сырьевой торговли — швейцарской Glencore International AG. Эти крупные игроки разменялись активами на зерновых рынках Украины и России. Теперь Kernel выходит в лидеры украинского аграрного сектора.
Оптовый покупатель
«Кернел Групп» — одна из крупнейших украинских агропромышленных групп, вертикально интегрированная национальная компания со своей логистикой и инфраструктурой: сельхозугодьями, перерабатывающими заводами, мощностями для хранения и перевалки и глубоководными портовыми терминалами. В агропромышленном секторе Украины работает с 1994 года. В 2015 году был признан лучшей иностранной компанией Центральной и Восточной Европы по результатам конкурса CEE Capital Markets Awards и вошёл в топ-10 самых технологичных агрохолдингов мира.
Свою экспансию в Украине холдинг начал после успешного размещения облигаций на $500 млн. И хотя основная часть средств, по сообщениям прессы, будет использована на рефинансирование текущих обязательств, холдинг намерен продолжать скупку интересующих его активов по всей Украине. Теперь АМКУ разрешил входящей в «Кернел Групп» голландской компании Jerste B.V. приобрести более 50 % агропредприятий, подконтрольных Glencore International. Речь идёт о долях в уставном капитале предприятий «Бужанское», «Вита-Колос», «Подол» (Черкасская область), «Черновчанка-агро», «Кряж и К», «Мрия» (Винницкая область), «Интерагроинвест», «Лучанское-2», «Свитанок» (Киевская область) и «Федюковка Агро».
Линия размежевания
У этих заправил сельскохозяйственного бизнеса есть совместные активы. Однако после известных событий разделение активов двух компаний стало проходить по линии размежевания России и Украины.
Процесс стартовал в 2014 году. «Дочка» Glencore — Объединённая элеваторная компания (ОЭК) выставила на продажу большинство своих элеваторов в Луганской, Запорожской. Харьковской, Днепропетровской, Хмельницкой и Кировоградской областях. Некоторые были куплены агродивизионом «Приват» и харьковской группой Novaagro. В феврале нынешнего года николаевский «РВ-Капитал» с разрешения АМКУ купил 6 элеваторов в Запорожской области. Чуть ранее он же приобрёл 3 элеватора у ОЭК.
В свою очередь Kernel в 2016 году выставил на продажу маслозаводы в России — «Флорентина» и «Масло Ставрополья» с суммарной мощностью переработки 200 тыс. тонн семян подсолнечника в год. По данным прессы, эти заводы уже проданы и теперь Kernel продаёт последний российский актив — 50 % участия в зерновом терминале «Тамань», вторая половина которого принадлежит Glencore. Совладельцы приобрели этот портовый комплекс в 2012 году; его перевалочные возможности оцениваются в 3,6 млн тонн зерна в год, порядка 10 % российского экспорта зерна морем. А около 7 % экспорта украинского зерна проходит через контролируемый Glencore Ильичёвский зерновой терминал (Черноморск). Именно там находится и основной перевалочный комплекс Kernel — «Трансбалктерминал» с мощностью 4 млн тонн. Компания работает над расширением мощностей и до конца 2018 года силами своей структуры «Трансгрейнтерминал» планировала завершить строительство в Черноморске ещё одного зернового терминала на 4 млн тонн.
Игра в латифундию
С земельным банком 440 тыс. га Kernel входит в тройку крупнейших агрохолдингов Украины. Украинские активы Renaisco B.V. — дочерней компании Glencore International оцениваются в 70 тыс. га. Самый крупный землевладелец Ukrlandfarming владеет 630 тыс. га. Вторым в этом рейтинге остаётся Kernel, но не исключено, что ситуация скоро изменится. В прессу просочилась информация о том, что Kernel ждёт разрешения АМКУ на приобретение компании «Украинские аграрные инвестиции», площадь земельных активов которой превышает 240 тыс. га, в результате чего аккумулирует порядка 700 тыс. га.
Кроме того, Kernel — крупнейший производитель и экспортёр украинских растительных масел, ведущий производитель и поставщик подсолнечного масла и шрота на международный рынок. В 2016 финансовом году холдинг реализовал 983,9 тыс. тонн масла наливом и 93,7 млн л в бутылках, выручив более $1,1 млрд. В сентябре — январе 2016/17 маркетингового года на его счету 22,5 % выпуска нерафинированного и 20,3 % рафинированного подсолнечного масла в стране.
Холдинг специализируется на наиболее высокорентабельных культурах — подсолнечнике и зерновых. По экспорту зерна в текущем маркетинговом году (июль 2016 — июнь 2017) сохраняет за собой 2-е место — 7,2 % от общего объёма. Приобретение новых предприятий означает дополнительные объёмы зерновых уже к следующему маркетинговому году. Мощности Kernel по хранению — также одни из самых значительных в стране (2,63 млн тонн), — больше только у Государственной продовольственно-зерновой корпорации (3,75 млн тонн) и UkrLandFarming (2,63 млн тонн).
Итак, на данный момент холдинг Kernel — фактически уже крупнейший землевладелец в Украине и ведущий экспортёр зерновых из Черноморского региона. А судя по тенденциям, к 2018 году компания станет ещё и гегемоном рынка морской перевалки украинского зерна. Похоже, понятие «Украинский агропром» скоро станет синонимом слова Kernel…
Zavarnik