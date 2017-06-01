Kernel — синоним украинского агропрома

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День Европы в Краматорске завершился выступлением украинских рок-групп

Метинвест – лидер среди украинских компаний в ТОП-500 крупнейших в Европе

Топ за неделю 925 769 737 718 659

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