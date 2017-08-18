У Гройсмана заставят украинцев больше платить за газ

Кабинет министров Украины намерен урезать на 25% социальные нормы использования газа населением. Проект соответствующего постановления внесен в повестку дня заседания КМУ.
При наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения норму предлагается снизить с 4,4 до 3,3 куб. м на одного человека в месяц. При отсутствия централизованного горячего водоснабжения и газовой плиты — с 7,1 до 5,4 куб. м, с газовой плитой — с 14 до 10,5 куб. м.
В период отсутствия централизованного горячего водоснабжения норма потребления газа на плиту будет установлена в 5,4 куб. м на чел. в мес. Также предусматривается, что назначение субсидии на оплату ЖКХ приостанавливается, если долг по оплате услуг ЖКХ просрочен более чем на 340 грн.
Как известно, Кабмин установил так называемые "нормы социального потребления", в рамках которых в отопительный сезон население платит меньшую цену за газ, чем в межсезонье. Уменьшение "норм" означает увеличение суммы ежемесячного платежа для потребителей – либо им придется использовать меньше газа зимой на отопление и подогрев воды.
МинПром