Донетчина получает самый качественный газ в Украине

Донецкая, Днепропетровская, Черновицкая и Ивано-Франковская области Украины получают газ высокой калорийности в Украине.
Об этом говорится в результатах ежемесячного мониторинга ПАО "Укртрансгаз".
В частности, в июне этого года на Донбасс транспортировался газ со средним значением теплоты сгорания 8355 ккал / куб.м.
Самые низкие показатели калорийности между тем зафиксировано в Луганской и Львовской областях.
Напомним, калорийность газа отвечает за уровень выделения теплоты при горении. Чем она ниже, тем больший объем газа понадобится для достижения той или иной температуры.
До ТеБе