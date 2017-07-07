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Донетчина получает самый качественный газ в Украине

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Экономика
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Донетчина получает самый качественный газ в Украине

Донецкая, Днепропетровская, Черновицкая и Ивано-Франковская области Украины получают газ высокой калорийности в Украине.

Об этом говорится в результатах ежемесячного мониторинга ПАО "Укртрансгаз".

В частности, в июне этого года на Донбасс транспортировался газ со средним значением теплоты сгорания 8355 ккал / куб.м.

Самые низкие показатели калорийности между тем зафиксировано в Луганской и Львовской областях.

Напомним, калорийность газа отвечает за уровень выделения теплоты при горении. Чем она ниже, тем больший объем газа понадобится для достижения той или иной температуры.

До ТеБе


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