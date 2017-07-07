Донетчина получает самый качественный газ в Украине

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В Киеве и в Донецкой обл. в 2014 г. зафиксированы самые низкие показатели оплаты услуг ЖКХ

ЛДНР получает газ по той же цене, что и Киев

Топ за неделю 1600 794 618 583 552

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