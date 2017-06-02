Эксперты: Отложенное решение не значит – складывать радиоактивные отходы «под себя»

Обращение с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами является одной из главных проблем атомной энергетики. Эти вопросы на примере Украины и других стран эксперты Международного союза ветеранов атомной энергетики и промышленности (МСВАЭП) обсудили на конференции в Славутиче, посвященной безопасной эксплуатации АЭС.
По словам первого заместителя председателя Международного союза ветеранов атомной энергетики и промышленности Юрия Сараева, сейчас в мире темпы накопления радиоактивных отходов (РАО) и отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) превышают возможности существующих площадок для их временного хранения и окончательного захоронения. «Это является серьезной проблемой, поскольку при отсутствии площадок для хранения у операторов АЭС фактически есть только один выход – уплотнять размещение отработавших топливных сборок в пристанционных бассейнах-выдержки. Это крайне небезопасное мероприятие, разрешение на которое мировая атомная общественность никогда не даст», - подчеркнул эксперт.
Для Украины эта проблема особенно актуальна. Наша страна пошла по пути «отложенного решения» - долговременного хранения ОЯТ с возможной перспективой его переработки в будущем. Однако, система обращения с ОЯТ и РАО у нас до сих пор до конца так и не сформирована. «Когда мы говорим об отложенном решении, необходимо понимать, что оно должно быть подкреплено детально разработанной стратегией, проектами, механизмами реализации и финансированием. Иначе мы просто складываем радиоактивные отходы под себя», - прокомментировал ситуацию почетный президент Украинского ядерного общества Владимир Бронников.
Предполагается, что частично решить проблему обращения с ОЯТ позволит строительство Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива в зоне отчуждения ЧАЭС (на территории Киевской области). Однако за 12 лет его строительство так и не началось, но успело подорожать в несколько раз. При этом информация о нем становится все более «закрытой». Сейчас наша страна, по словам представителей НАЭК «Энергоатом» решает проблему обращения с ОЯТ отправляя его на переработку и временное хранение в Россию.
«Это одна из немногих стран в мире, где для эксплуатирующей АЭС организации практически не существует проблемы обращения с ОЯТ», - отметил Владимир Бронников. Мощности российских предприятий по хранению и переработке отработавшего ядерного топлива позволяют не только обеспечивать потребности собственной атомной генерации, но и принимать ОЯТ из других стран. Также эксперт добавил, что значительно продвинулись в решении проблемы обращения с радиоактивными отходами Швеция и Финляндия завершающие строительство глубинных геологических хранилищ.
Один из учредителей Украинского ядерного общества Николай Штейнберг в свою очередь отметил, что проблема обращения с радиоактивными отходами зачастую является неудобной для власти и эксплуатирующих организаций. Однако ею нужно начинать системно заниматься задолго до того, как она станет особенно остро. «Наша задача как экспертов и ветеранов атомной отрасли – вовремя поднять проблему, выработать рекомендации и предоставить их на рассмотрение структур ответственных за принятие решений», - резюмировал он.