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Украина не может отказаться от атомной энергетики - министр

Завод по производству ядерного топлива будет запущен в 2015 году

Эксперты: Отложенное решение не значит – складывать радиоактивные отходы «под себя»

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