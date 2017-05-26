Ядерная эпопея

Расхожая истина «Хотите повеселить Бога — поделитесь с ним своими планами» подходит к ситуации, в которой очутилась Украина и её атомные электростанции. Буквально в декабре министр энергетики Игорь Насалик объявил о готовности перейти на ядерное топливо компании Westinghouse. За скобками остался факт, что наши реакторы сопротивлялись переходу на американское сырьё. А теперь этот поставщик — на грани банкротства. Между тем АЭС в структуре производства электроэнергии в Украине занимают более 55 %…
Немного грусти
До какого-то момента в столь деликатной сфере, как атомная энергетика, всё было стабильно. Украинские АЭС сработаны по единым советским лекалам и рассчитаны на продукцию «Росэнерго». Но в 2014 году патриотизм подыграл конкуренции, и отечественная атомная энергетика попала в сферу влияния концерна Westinghouse. Была подписана договорённость о поставках американского ядерного топлива до 2020 года.
Надо сказать, что неуёмные американцы диверсифицировали рынок и раньше: в июне 2012-го два блока Южно-Украинской АЭС уже работали в тестовом режиме на американском топливе, но «неудачно». Реакторы остановили, проверка показала техническую ошибку; Украине это обошлось в $175 млн. Неудачей закончились и попытки заменить российские кассеты американскими в Чехии, Финляндии…
Игра без правил
Однако наши, уже переоборудованные, АЭС продолжают работать с американским поставщиком, «слегка» игнорируя правила МАГАТЭ. В мире поговаривают о том, что это сотрудничество похоже на дерзкий опыт на украинской энергетике. Тем не менее он расширяется в практической плоскости: в марте прошлого года харьковский «Турбоатом» и Westinghouse подписали меморандум о сотрудничестве. Речь об увеличении мощности реакторов до 110 % от номинальной. Не нужно быть инженером-атомщиком, чтобы понять, чем это может обернуться. Накануне очередной годовщины Чернобыля не хочется вспоминать, что там тоже ставили эксперименты с мощностью…
А тут ещё и распоряжение Минэнерго «о маневрировании атомными энергоблоками с суточной разгрузкой». Профсоюз работников атомной энергетики обратился к правительству с предупреждением: мол, играть с мощностью ядерных реакторов по несколько раз в сутки — это преступление. Но прошёл год «с хвостиком». За это время политика и экономика вытолкнули атомщиков в авангард производителей электроэнергии. И тут зашатался поставщик американского ядерного топлива…
Спокойствие самурая
Ещё в 2006 году японская Toshiba купила 77 % акций Westinghouse Electric. А в декабре 2015 года уже японская дочка Westinghouse зачем-то прикупила местную фирму, которая занимается строительством АЭС. Что там накрутили их кризис-менеджеры — нам не суть важно, но убытки от этих сделок составили 100 млрд иен. Это потянуло вниз цену акций самой Toshiba. её убыток в этом году может составить $4,3 млрд. Тут кто угодно утратит спокойствие, даже самурай. И президент Toshiba Сатоши Тсунакава заявил, что они «вынуждены рассматривать идею продажи своего американского подразделения компании Westinghouse». Корпорация ищет защиту от кредиторов американской атомной «дочурки», несущей весомые потери, в суде. И рассчитывает вывести Westinghouse со своего баланса.
Теперь вопрос: как эти «семейные разборки» отразятся на развитии отношений Украины и Westinghouse?
«Фактор Трампа»
Но вернёмся на родные просторы. На сегодня Westinghouse — вроде основной партнёр Украины по диверсификации поставок топлива для АЭС. В год нам поставляли 5–6 партий топлива. А российский производитель поставит 11 партий топлива — для двух видов «старых» реакторов. Дисбаланс показателен. Министр энергетики Игорь Насалик то заверял, что мы договорились с американцами о строительстве «домашнего» завода по производству топлива, то — что полностью перейдём на топливо Westinghouse.
Но теперь гигантский знак вопроса завис над этим уравнением размером со страну. Украинские эксперты отмечают: информации из открытых источников недостаточно, чтобы делать выводы о будущем существующих контрактов, тем более — инвестиционных проектов. Однако начальник отдела прогнозирования развития атомной энергетики НАН Украины Сергей Шульженко считает, что «новые факторы безусловно придётся учитывать в коммерческих переговорах и при необходимости подключать дипломатические каналы».
И вот тут стоит вспомнить о политике нового президента США. В упорном желании защитить внутреннего производителя Трамп может вспомнить о Westinghouse, которая ради нас прикупает сырьё в Швеции, а не в США. Собственники компании могут получить такой ультиматум, что проще будет законсервировать производство…
Нам бы определиться…
С другой стороны, слово «диверсификация» обязывает не паниковать. При производстве ядерного топлива соотношение стоимости природного урана, его обогащения и конверсии распределяются, как 40:40:15. То есть изготовление механической части топливной кассеты занимает всего 15 %, а уран добывают и у нас. И Westinghouse — не единственный возможный партнёр Украины в строительстве завода ядерного топлива, актуальность которого сохраняется. По словам президента Энергетической ассоциации Украины Василия Котко, «нашей стране неплохо было бы определиться с технологиями, на основании которых мы будем развивать нашу атомную отрасль». Другие эксперты намекают, что в производство собственного ядерного топлива можно наладить, сотрудничая и с российскими компаниями. Но пока политика доминирует над экономикой. И пока Запад с Востоком судят да рядят, кто будет заправлять нашу энергосистему, нам необходимо разрабатывать свою стратегию развития атомной отрасли. А под реальный проект думающие инвесторы найдутся.
Zavarnik