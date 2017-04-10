Украина возглавила рейтинг коррупционных стран

Украина на 63 месте по уровню человеческого капитала

Между Колумбией и Афганистаном: Украина опустилась в рейтинге свободы слова

В рейтинге благоприятных стран для материнства Украина заняла 69 место

В рейтинге конкурентоспособности РФ почти вдвое превзошла Украину

В рейтинге счастливых стран Украина заняла 123 место из 157

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