Украина возглавила рейтинг коррупционных стран

Украина заняла первое место по уровню коррупции среди 41 страны. Об этом сказано в исследовании аудиторской компании Ernst & Young о рисках мошенничества в этих регионах.
При этом в 2015 году Украина в этом рейтинге занимала седьмое место. Россия же заняла 16 место, тогда как два года назад размещалась на 18 позиции.
В десятку самых коррупционных стран, кроме Украины, вошли Кипр, Греция, Словакия, Хорватия, Кения, Южная Африка, Венгрия, Индия и Египет.
Наименее коррупционными странами оказались Дания, Норвегия, Финляндия, Швейцария и Швеция.