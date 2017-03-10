Лента новостей

22:40
На Донбассе химическая угроза из-за обстрелов
21:33
Едем на отдых в Приазовье
19:36
В Волновахском районе открыли водонапорную башню
15:56
Налог на недвижимость: за что, когда и сколько
15:35
ДТЭК Ахметова остановил свои шахты в ОРДЛО
14:00
Дизайнерские полотенцесушители
12:37
Информатора ДНР приговорили к 8 годам тюрьмы
11:33
Землепользователи Донетчины пополнили местные бюджеты на 132 млн гривен
11:23
Президент МККК: «Ухудшение условий проживания гражданских лиц вдоль линии соприкосновения вызывает тревогу»
11:14
В Донецке 12 марта ограничат движение трамваев
11:07
В районе Донецкой фильтровальной станции установят веб-камеру
11:03
Рынок недвижимости: в новый год с новыми строительными перспективами
10:57
В Славянске могут раньше выключить отопление
20:39
Кредит и все, что с ним связано
20:20
Газовая духовка. Ее преимущества
14:41
В Донецкой области стартовала подготовка к весенне-полевым работам
13:24
Кабмин готовит новые тарифы на газ
13:04
В Славянском районе состоялся конкурс лучших женщин
12:42
В Славянск с концертом приедет военный оркестр
12:29
"Национализированные" заводы Донбасса закрываются
12:08
Покупаем квартиру в рассрочку
11:54
Сотрудники налоговой милиции Донетчины пополнили госбюджет на 3,5 млн гривен
10:52
Политическая экономика
10:46
Автобусы Славянск-Николаевка не выдержали плохих дорог
00:56
Сложный вопрос: выбор коляски для малыша
20:35
С чего начинать свой бизнес?
14:27
Нардеп Парасюк избил журналиста и украл камеру и телефон
14:19
После Майдана долги по налогам выросли вчетверо
14:16
Машинки для стрижки Braun – обзор, основные характеристики
12:34
В ДНР переименовали "Укртелеком" в "Комтел"
12:14
Остановка Авдеевского коксохима ударит по экономике Украины
12:10
Банки России отказались работать с паспортами ЛДНР
10:57
В Бахмутском районе поздравили женщин с Международным женским днем
10:28
В Донецкой области задержали сепаратиста-переселенца
10:09
В Мариуполе женщина выпала из окна
18:58
Спорт - панацея
18:28
В Краматорске осудили и поддержали блокаду
17:53
История творения, создания нижнего белья
17:44
В Мариуполе арестовали двух полицейских на получении взятки
17:30
Служба безопасности Украины информирует о выявлении незаконных оффшоров и игорного бизнеса
17:16
Реформа ЖКХ в Украине: что выбрать — ОСМД или ЖЭК?
17:09
В ЛДНР заявили о поставках угля в Россию
15:47
Безопасный двор для ребенка
15:35
Школьники в Бахмуте отравились кашей со стафилококком
14:58
В Мариуполе разоблачили двух человек, которые пытались дать взятку полицейскому
Все новости

Архив публикаций

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

Налог на недвижимость: за что, когда и сколько

0
122
Экономика
0
Налог на недвижимость: за что, когда и сколько

Налог на недвижимость вырастет в 2017 году в связи с ростом минимальной зарплаты. Пока платим за 2016-й.

В прошлом году каждый лишний квадратный метр жилплощади обходился украинцам в сумму, равную 3 % от минимальной зарплаты. В этом году ставки снижены до 1,5 %. Это максимальный размер выплат. В каждом регионе городская власть имеет право установить любую ставку в пределах от 0 до 1,5 % от минимальной зарплаты, а также площадь, за которую нужно платить налог. Для квартиры это не меньше 60 квадратных метров, а для домов — 120.

В разных городах Украины ставки налога в 2016 году составили: 1 % с каждого метра в Киеве, Львове, Черновцах, Тернополе, Луцке, Ужгороде, Черкассах, Хмельницком, Полтаве, Херсоне, Чернигове и Николаеве. Ставка 2 % — в Одессе, Днепре, Харькове, Запорожье и Сумах.

Платёжки за 2016 год должны прийти до первого июля текущего года. Сумма налога высчитывается исходя из минимальной зарплаты в 2016 году, а это 1378 грн. К примеру, в Киеве ставка налога 1 %, при этом налог нужно платить за площадь свыше 60 квадратных метров. Так, за квартиру в 100 квадратных метров платёж составит 551,2 грн. А в 2018 году за такую же квартиру придётся заплатить уже 1280 грн — из расчёта размера минимальной зарплаты в 3200 грн.

Если общая площадь квартиры (или нескольких квартир) превышает 300 квадратных метров, или площадь дома — 500 квадратных метров, дополнительно взимается «налог на роскошь» — ещё по 25 тыс. грн за каждый из указанных объектов. Это может быть жилой дом, пристройка, квартира, комната в коммуналке, дачный дом.

За неуплату налогов предусмотрена уголовная ответственность (ст. 212 УКУ). Максимальная сумма штрафа — 8500 грн.

Фискальная служба Украины напоминает, что налог на недвижимость — это европейская практика.

Zavarnik


Похожие публикации

9-07-2013
Налог на недвижимость перенесли
15-04-2013
Сегодня вступает в силу налог на недвижимость
17-01-2013
Налоги на недвижимость будут взимать не по жилой, а по общей площади
7-11-2012
С Нового года украинцам придется платить налог на квартиры
15-05-2012
С 1 июля украинцы будут платить налог на недвижимость не менее 10 грн. за 1 кв. м
3-11-2011
В Донецке с 1 января введут налог для владельцев большой жилплощади

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх