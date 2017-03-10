Налог на недвижимость: за что, когда и сколько

Налог на недвижимость перенесли

Сегодня вступает в силу налог на недвижимость

Налоги на недвижимость будут взимать не по жилой, а по общей площади

С Нового года украинцам придется платить налог на квартиры

С 1 июля украинцы будут платить налог на недвижимость не менее 10 грн. за 1 кв. м

В Донецке с 1 января введут налог для владельцев большой жилплощади