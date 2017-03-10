Налог на недвижимость: за что, когда и сколько

Налог на недвижимость вырастет в 2017 году в связи с ростом минимальной зарплаты. Пока платим за 2016-й.
В прошлом году каждый лишний квадратный метр жилплощади обходился украинцам в сумму, равную 3 % от минимальной зарплаты. В этом году ставки снижены до 1,5 %. Это максимальный размер выплат. В каждом регионе городская власть имеет право установить любую ставку в пределах от 0 до 1,5 % от минимальной зарплаты, а также площадь, за которую нужно платить налог. Для квартиры это не меньше 60 квадратных метров, а для домов — 120.
В разных городах Украины ставки налога в 2016 году составили: 1 % с каждого метра в Киеве, Львове, Черновцах, Тернополе, Луцке, Ужгороде, Черкассах, Хмельницком, Полтаве, Херсоне, Чернигове и Николаеве. Ставка 2 % — в Одессе, Днепре, Харькове, Запорожье и Сумах.
Платёжки за 2016 год должны прийти до первого июля текущего года. Сумма налога высчитывается исходя из минимальной зарплаты в 2016 году, а это 1378 грн. К примеру, в Киеве ставка налога 1 %, при этом налог нужно платить за площадь свыше 60 квадратных метров. Так, за квартиру в 100 квадратных метров платёж составит 551,2 грн. А в 2018 году за такую же квартиру придётся заплатить уже 1280 грн — из расчёта размера минимальной зарплаты в 3200 грн.
Если общая площадь квартиры (или нескольких квартир) превышает 300 квадратных метров, или площадь дома — 500 квадратных метров, дополнительно взимается «налог на роскошь» — ещё по 25 тыс. грн за каждый из указанных объектов. Это может быть жилой дом, пристройка, квартира, комната в коммуналке, дачный дом.
За неуплату налогов предусмотрена уголовная ответственность (ст. 212 УКУ). Максимальная сумма штрафа — 8500 грн.
Фискальная служба Украины напоминает, что налог на недвижимость — это европейская практика.
Zavarnik