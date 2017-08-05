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Дети Марьинки и Красногоровки показали жизнь на линии фронта

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Культура / Новости
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Дети Марьинки и Красногоровки показали жизнь на линии фронта

В киевской галерее «IZONE» при поддержке фонда «Изоляция» состоялась выставка «Мы живы». На ней представлены фотоработы детей из прифронтовых городов - Марьинки и Красногоровки.

Среди выставочного зала галереи - огромная игра в классики, но чтобы попрыгать придется преодолеть немало препятствий, среди которых обломки и гильзы от снарядов, колючая проволока. Такой замысел организаторов отражает действительность, в которой приходится жить детям прифронтовых городов. Для того, чтобы помочь им отвлечься от войны и чем-нибудь себя занять, был организован медиа-центр в Марьинке. По приглашению его основателя Олега Ткаченко, в центр приезжали профессиональные журналисты, которые проводили тренинги для детей, учили как делать качественные фотографии и видеоматериалы. Дети начали каждый день снимать то, что их окружает, мир вокруг себя. Так и появились фотографии на которых две реальности, два параллельных мира - детские улыбки, красивые портреты девушек, веселые игры, а рядом с этим - разрушены здания, школа, класс, в котором нет стены и весь пол усыпан кирпичом, а за партами сидят дети... Так фото и чередуются в зале: снимки разрушений и радостных, улыбающихся детей.

Первая фотовыставка состоялась в Херсоне в июне этого года, и, как рассказал основатель медиа-центра Олег Ткаченко, это очень вдохновило детей:

- Им устроили экскурсию по телестудии. Дети приехали вдохновленные, некоторые даже решили стать телеведущими. Им важно чувствовать, что их жизнь интересует взрослых, есть люди неравнодушные к их судьбе. От одного человека я услышал: «я не хочу на это смотреть, потому что мне будет больно». Такая позиция говорит о том, что в нашем обществе есть проблемы. Есть в этом определенный эгоизм, кому-то больно даже смотреть на фото, которое сделали дети, а кто-то вынужден жить в этой действительности, под обстрелами на войне. Мы хотим, чтобы вся Украина открыла глаза и увидела, что у нас сегодня открытая рана, есть боль, есть беда от которой не надо отворачиваться, рано или поздно нам все равно придется с этим что-то делать.

Следующая фотовыставка воспитанников Марьинского медиа-центра состоится 22 августа в Харькове.

До ТеБе


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