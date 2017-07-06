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В Славянском районе состоялся ежегодный национальный кинофестиваль "Открытая ночь - Дубль 20"

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Культура / Новости
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В Славянском районе состоялся ежегодный национальный кинофестиваль "Открытая ночь - Дубль 20"

При поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и кинофестиваля «Открытая ночь» был проведен ежегодный национальный кинофестиваль "Открытая ночь - Дубль 20", кроме Киева, фестиваль также проходил на площадках во Львове, Днепропетровске, Одессе, Харькове, Мариуполе и других городах Украины и в 15 городах за рубежом от Варшавы до Сан-Франциско.

Этот фестиваль включен в План мероприятий Госкино на 2017 год и согласован Министерством культуры Украины. Уже второй раз к проведению кинофестиваля присоединяется Сергеевский Центр молодежного досуга.

Фестиваль ежегодно ищет актуальные темы. Это новые тенденции, которые в последнее время называют «волонтерское кино». Это игровые и неигровые фильмы, сделанные по формуле: «МЫ - ДЛЯ НАС - О СЕБЕ».
В Славянском районе состоялся ежегодный национальный кинофестиваль "Открытая ночь - Дубль 20"

Зрители каждой площадки должны голосовать за свой любимый фильм, конкурсной и внеконкурсной программы. Конкурс зрительских симпатий проходил в течение всей фестивальной ночи.

Соорганизатор и партнер фестиваля телеканал "ICTV" широко освещал ход фестиваля и осуществлял прямые включения из разных фестивальных площадок по всему миру.

Фестиваль является лабораторией по проверке новых идей для отечественных кинематографистов и поиска молодых талантов, которые могут стать новыми лицами украинского и мирового кино.


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