В Славянском районе состоялся ежегодный национальный кинофестиваль "Открытая ночь - Дубль 20"

При поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и кинофестиваля «Открытая ночь» был проведен ежегодный национальный кинофестиваль "Открытая ночь - Дубль 20", кроме Киева, фестиваль также проходил на площадках во Львове, Днепропетровске, Одессе, Харькове, Мариуполе и других городах Украины и в 15 городах за рубежом от Варшавы до Сан-Франциско.
Этот фестиваль включен в План мероприятий Госкино на 2017 год и согласован Министерством культуры Украины. Уже второй раз к проведению кинофестиваля присоединяется Сергеевский Центр молодежного досуга.
Фестиваль ежегодно ищет актуальные темы. Это новые тенденции, которые в последнее время называют «волонтерское кино». Это игровые и неигровые фильмы, сделанные по формуле: «МЫ - ДЛЯ НАС - О СЕБЕ».
Зрители каждой площадки должны голосовать за свой любимый фильм, конкурсной и внеконкурсной программы. Конкурс зрительских симпатий проходил в течение всей фестивальной ночи.
Соорганизатор и партнер фестиваля телеканал "ICTV" широко освещал ход фестиваля и осуществлял прямые включения из разных фестивальных площадок по всему миру.
Фестиваль является лабораторией по проверке новых идей для отечественных кинематографистов и поиска молодых талантов, которые могут стать новыми лицами украинского и мирового кино.