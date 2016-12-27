В Дружковке состоялось новогоднее театрализованное представление для детей со всей области

К участию в мероприятии приглашены более 500 детей из городов и районов Донецкой области, а именно из городов Бахмут, Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Покровск, Лиман, Новогродовка, Селидово, Славянск и Артемовского, Добропольского, Константиновского, Покровского, Марьинского, Александровского, Славянского районов.
С праздником детей поздравили заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Игорь Сергеевич Стокоз и Дружковский городской голова Валерий Сергеевич Гнатенко.
Все дети получили сладкие новогодние подарки от председателя Донецкой областной государственной администрации - руководителя областной военно-гражданской администрации Павла Ивановича Жебривского.
Спектакль был подготовлен управлением по делам семьи и молодежи Донецкой облгосадминистрации, Дружковским городским советом и хоккейным клубом «Донбасс».