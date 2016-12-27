В Дружковке состоялось новогоднее театрализованное представление для детей со всей области

145 детей детей из Донецкой области отправились на отдых и оздоровление в Киевскую область

В центрах социально-психологической реабилитации детей прошла Всеукраинская неделя права

В Донецкой области объявили 4896 тендеров через систему «ProZorro»

С начала года экономия средств через систему ProZorro Донецкой области составила 2,4 млн. грн

С начала года через систему ProZorro объявлено 2174 тендеров на сумму 108,5 млн. гривен

В Дружковке торжественно открыли новый ледовый сезон