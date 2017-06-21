Украинских водителей обяжут пользоваться сезонными шинами

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В ДТП на дорогах Донецкой области с начала года погибло 134 человека

Украине на дороги нужно 50 млрд грн в год, – Омелян

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