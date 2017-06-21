Украинских водителей обяжут пользоваться сезонными шинами

Согласно Стратегии повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине с целью снижения смертности на дорогах к 2020 году сделают обязательным использование шин, подходящих по сезону.
«Для снижения опасности на автодорогах мы предлагаем строительство минимум 500 кольцевых развязок вместо сегодняшних нерегулируемых перекрёстков, обновление технических стандартов проектирования и строительства дорог, оборудование минимум 1 тыс. наземных пешеходных переходов; также это и островки безопасности, освещение, качественные дорожные знаки, разметка», — заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, презентуя Стратегию.
Он отметил, что на мероприятия по безопасности на дорогах будут направляться 5 % поступлений из Дорожного фонда. «Мы ожидаем, что в 2018 году направим 1,6 млрд грн на безопасность, в 2019 — 2,5 млрд, в 2020 — не менее 3,5 млрд грн. Мы должны до 2020 года сократить на 50 % смертность на украинских дорогах», — подчеркнул министр.
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