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Краматорской общине вернули почти 90 га земли

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Происшествия / Криминал
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Краматорской общине вернули почти 90 га земли

В июле 2016 года Краматорским городским советом вопреки градостроительной документации передано в аренду сроком на 7 лет гражданину для ведения фермерского хозяйства земельный участок (площадью 88 га и стоимостью 2,3 млн. грн), который относится к фонду земель, предназначенных для размещения жилых зданий и коммунальных объектов.

По факту грубого нарушения органами местного самоуправления требований Земельного кодекса Украины и с целью защиты интересов государства, прокуратура обратилась в суд.

Судом полностью удовлетворен иск Краматорской местной прокуратуры о расторжении незаконного договора аренды земельного участка и возвращении его общине города - Краматорскому городскому совету, его заключила, и к Славянскому городскому совету, осуществившего его регистрацию.


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