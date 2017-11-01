Краматорской общине вернули почти 90 га земли

В июле 2016 года Краматорским городским советом вопреки градостроительной документации передано в аренду сроком на 7 лет гражданину для ведения фермерского хозяйства земельный участок (площадью 88 га и стоимостью 2,3 млн. грн), который относится к фонду земель, предназначенных для размещения жилых зданий и коммунальных объектов.
По факту грубого нарушения органами местного самоуправления требований Земельного кодекса Украины и с целью защиты интересов государства, прокуратура обратилась в суд.
Судом полностью удовлетворен иск Краматорской местной прокуратуры о расторжении незаконного договора аренды земельного участка и возвращении его общине города - Краматорскому городскому совету, его заключила, и к Славянскому городскому совету, осуществившего его регистрацию.