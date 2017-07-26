Лента новостей

19:17
В Константиновской РГА новый глава
18:45
Захарченко еще не решил создавать Малороссию, или нет
15:32
В Мариуполе на улице фискалы изъяли 600 литров сырья для изготовления алкоголя
15:01
Пасынка осудили на 7 лет за убийство отчима
14:58
В ДНР прокомментировали отключение электроэнергии Киевом
14:44
Волонтеры из Львова устроили благотворительный лагерь для детей из Константиновки
14:37
Украина отключила электричество ЛДНР
14:18
Директор ООО присвоил 113 тысяч гривен бюджетных средств
14:14
Харцызский трубный завод по-прежнему остается без заказов
13:36
Отдых на Азовье: где и почем можно найти жилье
12:17
Мирноградский городской центр занятости переехал в новое помещение
12:11
Прокат автомобилей в Кривом Роге: ваш легкий тест-драйв
12:05
Вступительная кампания в Мариуполе. Сбои в электронной базе и ошибки абитуриентов
11:20
Виды кованых изделий и их применение
10:43
На 30 миллионов гривен выросли поступления от пользователей полезных ископаемых Донецкой области
10:30
Поворот на юго-восток
10:27
Не экспортом единым…
19:56
60 пенсионеров неподконтрольного Донбасса выиграли суды по выплатам
18:07
Проезд для льготников в ДНР хотят сделать платным
16:20
В Константиновке начали стерилизацию собак
15:36
Двое мужчин в Великой Новоселке вымогали у женщины 4 тысячи долларов
15:02
ДНР планирует запустить автобусный маршрут в Абхазию
14:56
Донецкую фильтровальную станцию удалось запустить
14:45
В Мариуполе провели занятия по ведению боя на пересеченной местности
14:39
Земледельцы Донетчины намолотили 1 млн. тонн ранних зерновых культур
14:10
Население Донбасса за 5 месяцев сократилось на 44 тыс. человек
13:43
Где купить лосины в Украине? Новые модели 2017 года уже в продаже
13:26
В этом году в Константиновке появится инклюзивный класс
13:09
Таможня: расширение «окна»
12:35
Стали известны подробности гибели девочки на озере в Лиманском районе
12:26
Руководителя отдела образования Покровского горсовета будут судить за растрату 400 тысяч гривен
11:53
Блокпост в Славянске на трассе «Харьков -Должанский» ликвидируют
11:39
В Донецкой области количество правонарушений таможенных правил увеличилось на 20%
18:55
На территории школы города Железное прогремел взрыв
18:02
Руководителя филиала Донецкого университета задержали на взятке
17:13
В СБУ рассказали, как выявить сепаратистскую территориальную общину
16:58
В Покровском районе, хозяин дома зарезал своего гостя
15:55
В Мариуполе состоялась регата на кубок Азовского моря
15:36
Фискалы Донетчины выявили 7 тыс. пачек "сигаретной контрабанды" из ДНР
15:30
Что могут предложить готовые домашние задания на Вшколе
14:43
Работа Донецкой фильтровальной станции восстановлена
14:34
За выходные в Украине утонули 25 человек
13:47
В Торецке хотят шахтную воду превратить в питьевую
12:47
Начался ремонт ЛЭП в районе Донецкой фильтровальной станции
12:43
В Мариуполе благодаря UNICEF появилась социальная питьевая вода
Все новости

Архив публикаций

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

В Мариуполе на улице фискалы изъяли 600 литров сырья для изготовления алкоголя

0
135
Происшествия / Криминал
0
В Мариуполе на улице фискалы изъяли 600 литров сырья для изготовления алкоголя

Событие произошло на днях на территории Левобережного района города.

Внимание работников управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО ГУ ГФС в Донецкой области («Фантом») обратил на себя автомобиль «TOYОTA Carina», во время осмотра которого было выявлено 30 картонных коробок с 60 пластиковыми емкостями объемом по 10 литров каждая, наполненными прозрачной жидкостью с характерным запахом спирта.

Жидкость сомнительного происхождения (600 литров) ориентировочной стоимостью 90 тыс. грн. и сам автомобиль, в котором она перевозилась, изъяты. Начато уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
В Мариуполе на улице фискалы изъяли 600 литров сырья для изготовления алкоголя
В Мариуполе на улице фискалы изъяли 600 литров сырья для изготовления алкоголя


Похожие публикации

24-07-2017
Фискалы Донетчины выявили 7 тыс. пачек "сигаретной контрабанды" из ДНР
6-07-2017
В Мариуполе ликвидировано незаконное производство ГСМ
17-11-2016
В Донецкой области прекращена деятельность подпольного производства спирта
29-09-2016
В Донецкой области занялись проверкой алкогольной продукции
6-09-2016
ГФС Донецкой области обеспечено поступление в бюджет 10 млн. гривен
14-06-2016
На Донетчине изъяты табачные изделия на 5 млн. гривен

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх