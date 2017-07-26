В Мариуполе на улице фискалы изъяли 600 литров сырья для изготовления алкоголя

Событие произошло на днях на территории Левобережного района города.
Внимание работников управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО ГУ ГФС в Донецкой области («Фантом») обратил на себя автомобиль «TOYОTA Carina», во время осмотра которого было выявлено 30 картонных коробок с 60 пластиковыми емкостями объемом по 10 литров каждая, наполненными прозрачной жидкостью с характерным запахом спирта.
Жидкость сомнительного происхождения (600 литров) ориентировочной стоимостью 90 тыс. грн. и сам автомобиль, в котором она перевозилась, изъяты. Начато уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.