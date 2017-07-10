В течение воскресенья в Донецкой области совершено 105 уголовных преступлений

В воскресенье, 9 июля, в полицию Донецкой области поступило 905 сообщений от граждан, из них только 105 - с признаками уголовного преступления.
Трижды полицейские раскрывали нанесение тяжких телесных повреждений. В одном случае пострадавший погиб на месте, в двух других - жертвы находятся в больнице.
В частности, в Бахмуте во время ссоры мужчина так избил своего товарища, что тот умер. В Мирнограде женщина несколько раз ударила ножом своего мужа и пыталась ввести следствие в заблуждение, а в Краматорске мужчина также использовал нож против знакомого.
В результате комплекса следственно-оперативных мероприятий все злоумышленники установлены и задержаны. Им грозит уголовная ответственность.
До ТеБе