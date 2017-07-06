В Дружковке во время ссоры мужчина зарезал сожительницу

Обычная семейная ссора жителя Дружковки и его сожительницы завершилась убийством. В тот вечер пара употребляла спиртные напитки.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Донецкой области.
- Оказалось, мужчина был сожителем потерпевшей, но очень часто выгонял женщину и ей приходилось ночевать на улице. Минувшим вечером супруги вместе употребляли спиртные напитки. Между ними возникла ссора, которая переросла в драку. Мужчина схватил кухонный нож и ударил им женщину в область сердца. От полученной травмы потерпевшая скончалась на месте, - рассказали правоохранители.
Сначала мужчина пытался скрыть свою вину, однако его причастность к совершению преступления была доказана, а также было изъято орудие убийства - нож.
По информации полиции, пока злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет заключения.
До ТеБе