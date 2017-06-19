Работник ПАО «Украинская железная дорога» задержан за получение взяток

По процессуальному руководству Красноармейской местной прокуратуры завершено досудебное расследование и утвержден обвинительный акт в отношении главного инженера структурного подразделения Красноармейской дистанции пути филиала «Донецкая железная дорога» ПАО «Украинская железная дорога».
Чиновник требовал и получил от частного предпринимателя деньги в сумме 2000 гривен. За эти средства он обещал посодействовать в согласовании вопроса по размещению рекламы. За свои «услуги» требовал по 500 гривен за каждый месяц.
Обвиняемого в апреле текущего года разоблачили «на горячем» в служебном кабинете работники прокуратуры при оперативном сопровождении Управления защиты экономики в Донецкой области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.
Сейчас обвинительный акт по ч.1 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины направлено в суд.
Государственное обвинение поддерживает Красноармейская местная прокуратура.