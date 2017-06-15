Прокуратура Краматорска требует вернуть 62 га незаконно занятой земли

Краматорской местной прокуратурой приняты меры по защите интересов государства в сфере земельных отношений.
Так, установлено, что в декабре 1999 года между Краматорским городским советом и гражданином заключен договор о временном пользовании земли сельскохозяйственного назначения сроком на 3 года. Речь идет о земельном участке площадью 62,4 га, расположенный в районе с. Старорайское.
Впрочем, по окончании действия договора указанное лицо, и не составив с городским советом никаких дополнительных соглашений, не создав фермерское хозяйство и не уплатив накопленную задолженность по арендной плате, продолжает незаконно использовать землей.
Установлено грубое нарушение действующего законодательства Украины, стало основанием для направления прокуратурой в суд искового заявления в интересах государства в лице Краматорского городского совета - об освобождении незаконно занятого земельного участка и возвращении его в собственность общины.