В Краматорске 51-летнего мужчину подозревают в развращении 8-летней девочки
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По согласованию Краматорского местной прокуратуры жителю Краматорска сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.156 (развращение несовершеннолетних) УК Украины.
Во время досудебного расследования установлено, что 5 мая текущего года мужчина под предлогом угостить сладостями пригласил к себе домой 8-летнюю девочку, которая жила с ним по соседству.
Дома 51-летний злоумышленник снял с ребенка нижнее белье, положил девочку на кровать и стал совершать в отношении нее развратные действия, направленные на удовлетворение своей половой страсти.
Через некоторое время по ее просьбе человек прекратил указанные действия и отвел девочку домой, где она сообщила о том, что с ней произошло, бабушке. Женщина вызвала правоохранителей, которые установили личность и местонахождение указанного мужчины.
В настоящее время проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.