Прокуратура Донецкой области помогла вернуть в госбюджет 121 млн. гривен налогов

С целью защиты интересов государства прокуратурой Донецкой области совершено инициативное вступление в административное дело, проявленное в ходе мониторинга Единого государственного реестра судебных решений.
Установлено, что на рассмотрении в Донецком окружном административном суде находится иск СГНИ по обслуживанию крупных плательщиков налогов в городе Днепропетровске МГУ ГФС к частному предприятию угледобывающей сферы Донетчины, которое накопило задолженность по уплате налога на добавленную стоимость в сумме 121, 3 млн. грн.
В настоящее время, благодаря основательной позиции прокуратуры, указанный иск судом удовлетворен. Указанную сумму задолженности с предприятия взыскано в государственный бюджет.