Прокуратура Донецкой области помогла вернуть в госбюджет 121 млн. гривен налогов

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При содействии прокуратуры Донецкой области в бюджет взыскано более 3 млн грн

В Донецкой области угольное предприятие уклонилось от уплаты налогов на 5 млн гривен

Прокуратура Донецкой области через суд вернула в собственность общины четырехкомнатную квартиру

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