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В Добропольском районе благодаря «Prozorro» хотели украсть 1 млн. грн.

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Происшествия / Криминал
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В Добропольском районе благодаря «Prozorro» хотели украсть 1 млн. грн.

Установлено, что Шахивским сельским советом Добропольского района проведена процедура закупки каменного угля в количестве более 400 тонн на сумму почти 1 млн грн для отопления учебных заведений. Согласно данным, размещенным в электронной системе «Prozorro», победителем торгов признано физическое лицо-предпринимателя.

Однако прокуратура установила, что торги проведены с нарушением требований Закона Украины «О публичных закупках». Так, частный предприниматель не предоставил соответствующих документов, подтверждающих возможность поставки предмета закупки в количестве, определенном заказчиком.

Таким образом, заключение договора купли между заказчиком и победителем торгов могло привести к нерациональному и неэффективному использованию государственных средств, не соответствует целям и принципам, по которым должны осуществляться публичные закупки.

С целью предупреждения нерационального расходования бюджетных средств прокуратурой области в тендерный комитет Шахивского сельского совета направлено письмо с требованием об отмене незаконного процедуры закупки.

Как следствие, тендерным комитетом Шахивского сельского совета принято решение об отмене закупки каменного угля.


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