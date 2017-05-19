В Добропольском районе благодаря «Prozorro» хотели украсть 1 млн. грн.

Установлено, что Шахивским сельским советом Добропольского района проведена процедура закупки каменного угля в количестве более 400 тонн на сумму почти 1 млн грн для отопления учебных заведений. Согласно данным, размещенным в электронной системе «Prozorro», победителем торгов признано физическое лицо-предпринимателя.
Однако прокуратура установила, что торги проведены с нарушением требований Закона Украины «О публичных закупках». Так, частный предприниматель не предоставил соответствующих документов, подтверждающих возможность поставки предмета закупки в количестве, определенном заказчиком.
Таким образом, заключение договора купли между заказчиком и победителем торгов могло привести к нерациональному и неэффективному использованию государственных средств, не соответствует целям и принципам, по которым должны осуществляться публичные закупки.
С целью предупреждения нерационального расходования бюджетных средств прокуратурой области в тендерный комитет Шахивского сельского совета направлено письмо с требованием об отмене незаконного процедуры закупки.
Как следствие, тендерным комитетом Шахивского сельского совета принято решение об отмене закупки каменного угля.