Председатель сельского совета в Донецкой области назначил себе необоснованную премию

Прокуратура обеспечила в суде рассмотрение административного правонарушения, связанного с коррупцией, по ч. 2 ст. 172-7 КУпАП секретаря Успеновского сельского совета Донецкой области.
Работниками Марьинского отдела Волновахского местной прокуратуры совместно с Управлением защиты экономики в Донецкой области ДЗЭ Национальной полиции Украины установлено, что секретарь сельского совета в январе 2016 года, будучи депутатом указанной сельского совета, проголосовала за назначение себе премии. Чиновник не сообщил коллегиальный орган о наличии реального конфликта интересов. То есть - о противоречии между частным интересом и служебными полномочиями, что повлияло на объективность или беспристрастность принятия решения.
Постановлением Марьинского районного суда производство по данному делу закрыто в связи с истечением срока наложения административного взыскания.
Однако, прокуратура не согласилась с принятием такого решения и, проявив свою принципиальную позицию, подала апелляционную жалобу, которая в настоящее время удовлетворена в полном объеме. Должностное лицо признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 172-7 КУоАП, и ему наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 грн).