Предприятие в Донецкой области задолжало государству 2,1 млн. грн.

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За получение взятки в 300 тыс грн в Донецкой области будут судить налоговика

При содействии прокуратуры Донецкой области в бюджет взыскано более 3 млн грн

В Донецкой области предотвратили незаконное взыскание с госбюджета более 20 млн. грн.

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