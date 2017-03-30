Предприятие в Донецкой области задолжало государству 2,1 млн. грн.

Прокуратурой Донецкой области в ходе мониторинга Единого государственного реестра судебных решений выявлено, что на рассмотрении Донецкого окружного административного суда находится административное дело по иску Государственной налоговой инспекции в Оболонском районе ГУ ГФС в городе Киеве одного из крупных частных предприятий Донетчины о взыскании задолженности.
Установлено, что у указанного предприятия возникла существенная налоговая задолженность перед Государственным бюджетом Украины.
С целью защиты экономических интересов государства прокуратурой осуществлено инициативное вступление в указанное дело на стороне Государственной налоговой инспекции в Оболонском районе ГУ ГФС в городе Киеве.
Судом указанный иск удовлетворен и взыскано с предприятия в Государственный бюджет недополученные средства в сумме 2,1 млн грн.