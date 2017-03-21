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В Донецкой области изъято контрафактной алкогольной продукции на сумму 27, 5 млн грн

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Происшествия / Криминал
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Прокуратура Донецкой области совместно с объединенным штабом Центрального управления СБУ в районе проведения АТО и сотрудниками оперативного управления следственного управления финансовых расследований Главного управления ГФС в Донецкой области обнаружен подпольный цех по производству алкогольной продукции.

Установлено, что 32-летний житель Славянска организовал у себя дома подпольное производство фальсифицированных алкогольных напитков с помощью специального оборудования. Свою продукцию человек реализовывал через торговую сеть региона.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт подакцизных товаров), проведено 19 обысков торговых объектов, домовладений и складских помещений, расположенных в Славянске, Краматорске, Бахмуте, Бахмутском районе и Мариуполе.

По результатам проведенных обысков по местам производства, хранения и реализации незаконно изготовленной подакцизной продукции, обнаружено и изъято алкогольной продукции различных торговых марок.
В Донецкой области изъято контрафактной алкогольной продукции на сумму 27, 5 млн грн
В Донецкой области изъято контрафактной алкогольной продукции на сумму 27, 5 млн грн
В Донецкой области изъято контрафактной алкогольной продукции на сумму 27, 5 млн грн
В Донецкой области изъято контрафактной алкогольной продукции на сумму 27, 5 млн грн
В Донецкой области изъято контрафактной алкогольной продукции на сумму 27, 5 млн грн


Всего в ходе проведения обысков из незаконного оборота изъято подакцизных товаров на сумму 27,5 млн. грн и оборудование на сумму 50 тыс грн. Кроме того, изъято более 500 тыс грн, полученных от незаконной деятельности средств. Досудебное расследование продолжается.



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