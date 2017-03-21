В Донецкой области изъято контрафактной алкогольной продукции на сумму 27, 5 млн грн

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На Донетчине изъято фальсифицированных алкогольных напитков на 300 тысяч гривен

На Донетчине изъято фальсифицированных подакцизных товаров на сумму 168 тысяч гривен

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