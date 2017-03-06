В Мариуполе арестовали двух полицейских на получении взятки

Октябрьский районный суд Мариуполя удовлетворил ходатайство прокуратуры Донецкой области и избрал двум полицейским, которые подозреваются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 УК Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды), меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в сумме по 128 тыс грн для каждого.
Напомним, заместителя начальника 3 отдела и старшего уполномоченного Управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Донецкой области задержали в ночь с 4 на 5 марта на блокпосту автодороги Мариуполь-Мелекино после получения денег от гражданина в сумме 80 тысяч гривен.
Спецоперацию проводили следователи прокуратуры Донецкой области совместно с работниками Управления СБУ в Донецкой области и Управления внутренней безопасности в Донецкой области Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
Досудебное расследование, которое проводит следственное управление прокуратуры Донецкой области, продолжается.