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В Селидово 14-летняя девочка отравилась неизвестным веществом

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Происшествия
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В Селидово 14-летняя девочка отравилась неизвестным веществом

В Селидово (Донецкая обл.) 14-летняя девочка отравилась неизвестным веществом. Об этом сегодня, 18 августа, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Отмечается, что утром 17 августа девочка пожаловалась матери на боль в животе, а потом потеряла сознание. Женщина вызвала скорую и ребенка госпитализировали в местную больницу, где медики поставили диагноз: «Острое отравление неизвестным веществом».

«Прибыв в больницу, правоохранители пообщались с матерью несовершеннолетней, которая рассказала, что проснувшись утром ее дочь пожаловалась на плохое самочувствие и боли в животе. Женщина сама медработник и сначала пыталась оказать дочери первую помощь, но когда девушка потеряла сознание, мать вызвала скорую. Ребенок был сразу же госпитализирован в больницу, где медики оказали ей квалифицированную помощь. В настоящее время состояние девушки удовлетворительное», – сообщили в пресс-службе.

В полиции также сообщили, что сведения по данным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 166 «Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство», которое наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Следственные действия продолжаются.

Донецкие Новости


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