Лента новостей

14:13
В Константиновке легковушка влетела в остановку: погибла женщина
13:31
Новые правила вывода средств: подробности
13:26
Почему стоит выбрать бинарные опционы?
00:39
На подконтрольной Украины Донецкой области станет больше заповедной земли
00:36
Прогресс по Донбассу идет медленно – Меркель
22:23
Молдаванка – развивающийся жилой район
18:17
Яркие краски в дизайне интерьера
17:33
Фотоподарок угодит каждому
16:44
Полиция разыскивает жителя Часов Яра за убийство матери и поджог ее дома
16:28
Инвестор из Казахстана купил банк в Харькове
09:22
«Формула-1» в Шпильберге 2017 год
00:50
Фитнес – польза, а не вред здоровью!
00:13
Стиль интерьера, который придумали римляне
22:53
НБУ отчитался о системных рисках
16:37
Донетчина получает самый качественный газ в Украине
16:18
На Донетчине задержано 35 вагонов древесины на 1 млн гривен, которые пытались вывезти в Донецк
15:58
Что нужно знать для проектировки канализационной насосной станции
15:38
Выбираем пижаму. Вопросы чувствительности
14:01
Дизайнерские полотенцесушители
13:57
В Дружковке отпраздновали Ивана Купала
12:10
Украина перешла на российский уголь
12:04
Плюсы отдыха на полуострове Крым
11:52
На ремонт дорог таможенники Донетчины направили почти 151 миллион гривен
11:48
Крым – удивительное место для отдыха
11:14
Основные тенденции интернет-маркетинга в 2017-м году
11:10
Из-за вируса Petya на Луганщине уже неделю не выдают справки переселенцам
11:07
В Славянске регистрируют рост кишечных инфекций более чем 150%
11:04
Жителей Донетчины предупреждают об ухудшении погодных условий
22:41
В Славянском районе состоялся ежегодный национальный кинофестиваль "Открытая ночь - Дубль 20"
22:36
В Великоновоселковском районе проводились командно-штабные учения
21:55
В Мариуполе 13-летняя школьница выбросилась из окна «недостроя»
18:06
На что пойдут 30 млн долл., выделенные ООН для переселенцев
18:04
В Мариуполе ликвидировано незаконное производство ГСМ
15:32
В Дружковке во время ссоры мужчина зарезал сожительницу
15:24
Когда зарплату начнут забирать за долги
14:58
В Донецкой области предупрежден вывоз около 40 вагонов древесины в ДНР
14:50
Как правильно выбрать гидроаккумулятор
14:26
В Бахмуте будут судить 3 членов вооруженный банды
14:02
Простые деньги до зарплаты — это Быстрозайм
13:39
В Гнутово задержали мужчину, который перевозил пистолет с разрешением от ДНР
13:20
Стадион "Шахтер" в Донецке восстанавливать не будут
12:59
Кабмин позаботился о рынке мобильных платежей
12:56
Пограничники не пропустили в Луганск женщину с ребенком
12:53
Система GPS-мониторинга транспорта в сельском хозяйстве
12:30
Однобортные и двубортные пиджаки. Выбираем правильно
Все новости

Архив публикаций

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

В Константиновке легковушка влетела в остановку: погибла женщина

0
147
Происшествия
0
В Константиновке легковушка влетела в остановку: погибла женщина

Сегодня около пяти утра водитель автомобиля «Хонда» вылетел за пределы проезжей части и сбил двух женщин, стоявших на остановке общественного транспорта. Жертвой стала 63-летняя пенсионерка.

Об этом сообщает отдел обеспечения безопасности дорожного движения УПД полиции в Донецкой области.

- По предварительным данным, около 5.00 в Константиновке напротив дома 4 по улице Громова, 25-летний водитель автомобиля «Хонда» не справился с управлением и врезался в торговый павильон. От удара в препятствие автомобиль занесло, и под колесами машины-убийцы оказались две пожилые женщины, которые ждали транспорт на остановке, - говорится в сообщении.

От полученных травм 63-летняя женщина скончалась на месте. Еще одна 60-летняя пострадавшая получила телесные повреждения и была направлена на амбулаторное лечение.

- Водитель и 28-летний пассажир автомобиля госпитализированы. В каком состоянии находился водитель в момент ДТП - даст заключение экспертиза, но визуальный осмотр указывает то, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, - отмечают в полиции.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего). Проводится досудебное расследование.

До ТеБе


Похожие публикации

15-06-2017
В Авдеевке пьяный водитель насмерть сбил человека и скрылся с места происшествия
8-06-2017
В ДТП вблизи Мариуполя пострадали четыре человека, двое из них - дети
14-06-2016
В ДТП погиб сотрудник полиции Донецкой области
13-08-2015
Под Волновахой джип с украинскими военными попал в ДТП
5-07-2012
В автокатастрофе разбился мэр Орджоникидзе с семьей
22-12-2011
В Макеевке маршрутка врезалась в дерево – 15 пассажиров и водитель госпитализированы

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх