В Константиновке легковушка влетела в остановку: погибла женщина

Сегодня около пяти утра водитель автомобиля «Хонда» вылетел за пределы проезжей части и сбил двух женщин, стоявших на остановке общественного транспорта. Жертвой стала 63-летняя пенсионерка.
Об этом сообщает отдел обеспечения безопасности дорожного движения УПД полиции в Донецкой области.
- По предварительным данным, около 5.00 в Константиновке напротив дома 4 по улице Громова, 25-летний водитель автомобиля «Хонда» не справился с управлением и врезался в торговый павильон. От удара в препятствие автомобиль занесло, и под колесами машины-убийцы оказались две пожилые женщины, которые ждали транспорт на остановке, - говорится в сообщении.
От полученных травм 63-летняя женщина скончалась на месте. Еще одна 60-летняя пострадавшая получила телесные повреждения и была направлена на амбулаторное лечение.
- Водитель и 28-летний пассажир автомобиля госпитализированы. В каком состоянии находился водитель в момент ДТП - даст заключение экспертиза, но визуальный осмотр указывает то, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, - отмечают в полиции.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего). Проводится досудебное расследование.
До ТеБе