В Славянске полицейские обнаружили очередную семью, где бьют детей

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В Часов Яре во время семейной ссоры был ранен 9-летний мальчик

Во время пожара в Славянске едва не погибли трое детей, которых мать оставила без присмотра

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