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В Славянске полицейские обнаружили очередную семью, где бьют детей

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Происшествия
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В Славянске полицейские обнаружили очередную семью, где бьют детей

Славянские полицейские проводят проверку по факту избитого пятилетнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции, передает До ТеБе.

Около восьми часов вечера 22-летняя жительница Славянска у школы на улице Торской, увидела маленького мальчика без присмотра взрослых. Ребенок был грязный и в синяках. Девушка сразу позвонила полицейским.

Как оказалось, синяки на лице и спине у ребенка недельной давности. Отец ремнем избил сына за то, что он без разрешения взял деньги. А то, что 5-летний мальчик допоздна один находится на улице, для отца это «норма».

На время визита правоохранителей матери дома не было, а отец был пьян.

В этой семье воспитывается еще двое детей - 8 и 9 лет. Чтобы с ними не случилось беды, детей передали дедушке.

Ранее семья в поле зрения государственных органов не попадала, но после этого инцидента полицейские некоторое время будут наблюдать и работать с родителями, чтобы убедиться, что детям ничего не угрожает.


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