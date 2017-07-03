В Славянске полицейские обнаружили очередную семью, где бьют детей

Славянские полицейские проводят проверку по факту избитого пятилетнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции, передает До ТеБе.
Около восьми часов вечера 22-летняя жительница Славянска у школы на улице Торской, увидела маленького мальчика без присмотра взрослых. Ребенок был грязный и в синяках. Девушка сразу позвонила полицейским.
Как оказалось, синяки на лице и спине у ребенка недельной давности. Отец ремнем избил сына за то, что он без разрешения взял деньги. А то, что 5-летний мальчик допоздна один находится на улице, для отца это «норма».
На время визита правоохранителей матери дома не было, а отец был пьян.
В этой семье воспитывается еще двое детей - 8 и 9 лет. Чтобы с ними не случилось беды, детей передали дедушке.
Ранее семья в поле зрения государственных органов не попадала, но после этого инцидента полицейские некоторое время будут наблюдать и работать с родителями, чтобы убедиться, что детям ничего не угрожает.