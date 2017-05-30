В Ясиноватой в результате обстрела поврежден газопровод

Как сообщил и.о. "главы администрации" города Ясиноватая Олег Моргун, в результате вчерашних вечерних обстрелов, были повреждены шесть домов и газопровод.
«В 20:15 был прилет на улицу Красная, 38, повреждено остекление и фасад. В 21:20 в поселке Красный Партизан по улице Гагарина, 1, 3, 5 повреждены два гаража, въездные ворота и фасад дома. В поселке Крутая Балка в результате попадания по улице Широкая, 47 выбиты окна, повреждены двери, а на улице Победы сгорел дом», — сказал Моргун.
Сейчас известно, что без газоснабжения осталось 29 абонентов, на поврежденных участках ведутся восстановительные работы.