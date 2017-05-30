Посетители, находящиеся в группе Гости , не могут оставлять комментарии к данной публикации.

В результате вчерашних боевых действий в Донецке повреждены распределительные газопроводы

Хроника событий в Донецке за 22.02.15

Более 30 домов повреждены в результате ночного обстрела Горловки

В Ясиноватой в результате обстрела поврежден газопровод

Топ за неделю 2077 1165 1116 823 666

Интересное