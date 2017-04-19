Из-за шторма в Мариуполе вышли из строя десятки подстанций

Штормовой юго-западный ветер и дождь, который с сегодняшней ночи, 19 апреля, дует в Мариуполе (Донецкая обл.), уже привел к отключениям электроэнергии.
Как сообщил начальник Мариупольского РЭС Максим Батенко, ночью было обесточено 30 подстанций, на утро устранили неполадки на большинстве из них. Осталось подключить 10. Сильный ветер за ночь вывел из строя сети в районе Городского парка, автовокзала, а также в Центральном районе. Из-за погоды залит городской пляж, в том числе так называемая «зеленая зона».
«Когда дует юго-западный ветер скоростью более 17 м/c, то волна поднимается от 1,5 до 2 метров и накатывает на берег, но она быстро уходит», – сообщил начальник аварийно-водолазной службы Мариупольского городского совета Александр Татай.
В то же время, информации о подтоплении прибрежных поселков Гавань и Слободка на данный момент не поступало. К слову, с недавних пор занимается вопросами ликвидации подтоплений Департамент транспорта и связи Мариупольского городского совета и недавно созданное предприятие «Мариупольавтодор».
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