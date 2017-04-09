Жертвами взрывов в Египте стали 43 человека

В частном доме в Мирнограде произошел взрыв: погибли два человека

Не менее 18 человек погибли в результате стрельбы и взрывов в Париже

Переворот в Египте

Христиане бегут из Египта, а туристам советуют не носить крестики

Сотни человек погибли в результате взрывов боеприпасов в Конго

74 человека погибли в драке футбольных фанатов в Египте