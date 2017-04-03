В Санкт-Петербурге взрыв в метро, есть жертвы

В Санкт-Петербурге на станции Технологический институт санкт-петербургского метрополитена произошел взрыв, пишут в соцсетях.
На фото с места инцидента виден искореженный вагон и лежащие на платформе люди.
По данным Лайф, взрыв произошел на станции Сенная площадь.
В то же время издание Конт пишет, что взрывы прогремели и станции Технологический институт, и на станции Сенная площадь.
Как пишет Лента.ру, по меньшей мере пять человек погибли и более 50 пострадали при взрыве в вагоне метро на станции Технологический институт.
"Станция Черная речка закрыта из-за обнаружения подозрительного предмета. Все центральные станции метро эвакуируют. Следователи пока не могут приступить к работе», — отметил источник издания.
В то же время он не подтвердил информацию о взрыве на станции Сенная площадь.
"Пока подтверждения этой информации у нас нет. На станции зафиксировано задымление, идет эвакуация", — отметил он.
По данным Интерфакс, мощность взрывов в петербургском метро была относительно небольшой - по 200-300 гр в тротиловом эквиваленте.