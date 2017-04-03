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При взрыве на АЗС в Китае ранены более 100 человек

На ж/д станции в Ясиноватой произошел взрыв, семь вагонов сошли с рельсов

В Санкт-Петербурге взрыв в метро, есть жертвы

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