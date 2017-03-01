В Славянском районе погибли 58 свиней

В Славянском районе обнаружили истощенного младенца

Открытие мемориала погибшим летчикам в Славянском районе

В Славянском районе был открыт мемориал на месте гибели летчиков

В Славянском районе прекращено хищение коммунальной собственности

Во время обстрела под Славянском погибли два ребенка – Донецкая ОГА

В ночном бою под Славянском погибли два десантника, еще 7 ранены - Минобороны