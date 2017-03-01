В Славянском районе погибли 58 свиней

В настоящее время проводится лабораторное исследование, которое определит причину смерти поголовья в поселке Дмитровка Славянского района.
Об этом сообщает полиция Славянска, передает До ТеБе.
По информации правоохранителей, смерть 58 свиней было зафиксировано в течение недели - с 21 по 28 февраля. Хозяином скота является житель Краматорска, который арендует хозяйственные постройки в Славянском районе.
- В настоящее время вокруг очага установлена карантинная зона. Работники полиции, ГСЧС и Госпродпотребслужбы осуществляют контроль по недопущению вывоза из региона продуктов и сырья животного происхождения, - говорится в сообщении.