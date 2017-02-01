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В центре Макеевки под обстрел попал детский сад

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Происшествия
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В центре Макеевки под обстрел попал детский сад

Стоматологическая клиника и детский сад №29, которые расположены в Кировском районе Макеевки, попали под обстрел вечером 31 января, об этом сообщили в городской «администрации» города.

«Сегодня обстрелам со стороны ВСУ подверглись территория детского сада № 29 по улице Чудская и стоматологическая поликлиника № 4 по улице Папанина в Кировском районе Макеевки», — отметили в «мэрии».

В зданиях клиники и детского сада было повреждено остекление. Жертв и раненых по информации от «властей» нет. Также в «администрации» города добавили, что 31 января в Макеевке повреждения получили 13 домов частного сектора, школа №25, участок водоканала и две котельные.
В центре Макеевки под обстрел попал детский сад
Стоматологическая поликлиника № 4
В центре Макеевки под обстрел попал детский сад
Район школы № 25 по ул. Давыденко Новость отредактировал Editor - Сегодня, 01:35


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